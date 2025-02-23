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19:32, 23 февраля 2025Мир

Спецпосланник Трампа назвал условие возвращения американских компаний в Россию

Уиткофф: Американские компании вернутся в РФ после достижения мира на Украине
Дмитрий Попов
Дмитрий Попов (корреспондент отдела «Мир»)

Фото: dit26978 / Freepik

Американские компании смогут вернуться на российский рынок после достижения мира на Украине. Об этом заявил спецпосланник президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф, передает ТАСС.

«Очевидно, есть ожидания, что если мы достигнем мирного соглашения, то американские компании смогут вернуться [в Россию] и вести там бизнес», — назвал он условие возвращения компаний из США в РФ.

Возобновление экономических связей между Соединенными Штатами и Россией Стивен Уиткофф назвал хорошим событием, которое произойдет после завершения военных действий на Украине. При этом конкретные шаги по возвращению американских компаний, как и по снятию санкций с РФ, на недавних переговорах России и США в Саудовской Аравии не обсуждалось, добавил он.

Ранее Стивен Уиткофф высказался о причинах украинского конфликта. По его мнению, к нему привели разговоры о вступлении Украины в НАТО.

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