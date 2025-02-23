Спецпосланник Трампа высказался о причинах конфликта на Украине

Уиткофф: Конфликт на Украине был спровоцирован не обязательно Россией

Нельзя утверждать, что конфликт на Украине был спровоцирован именно Россией. Такое мнение о причинах военных действий высказал спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф в эфире CNN.

«Война [на Украине] не должна была произойти. Она была спровоцирована. Это не обязательно означает, что ее спровоцировали русские», — указал он.

По словам спецпосланника Дональда Трампа, разговоры о возможном вступлении Украины в НАТО спровоцировали Россию на ответные действия. Дальнейшее расширение альянса на восток показалось российскому руководству угрозой безопасности. «Русские дали понять, что они готовы положить этому конец», — заключил Стивен Уиткофф.

Ранее Уиткофф предложил рассматривать проект стамбульских соглашений весны 2022 года основой украинского урегулирования. Кроме того, он назвал заключение сделки между Украиной и Россией «замечательным днем».