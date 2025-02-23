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18:00, 23 февраля 2025Мир

В США предложили стамбульские соглашения как основу украинского урегулирования

Уиткофф: Стамбульские соглашения могут стать основой украинского урегулирования
Дмитрий Попов
Дмитрий Попов (корреспондент отдела «Мир»)

Фото: Umit Bektas / Reuters

Стамбульские соглашения, разработанные весной 2022 года, могли бы стать основой урегулирования конфликта на Украине на данном этапе. Об этом заявил спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф, передает ТАСС.

«Были очень убедительные и содержательные переговоры, по итогам которых были подготовлены протокольные стамбульские договоренности. (...) я думаю, что мы используем этот формат в качестве ориентира для заключения мирной сделки между Украиной и Россией», — предложил он.

По словам Уиткоффа, сейчас Россия действительно настроена на завершение конфликта. При этом и стамбульские соглашения стороны были готовы подписать, напомнил он. Кроме того, заключение сделки между Украиной и Россией спецпосланник назвал «замечательным днем», не уточнив, когда именно он настанет.

Ранее в России говорили о стамбульских соглашениях как основе украинского урегулирования. Об этом заявил первый зампред комитета Совета Федерации Владимир Джабаров, уточнив, однако, что необходимо также учитывать новый контекст.

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