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16:40, 4 февраля 2025Россия

В России высказались об основе для переговоров по украинскому конфликту

Сенатор Джабаров: Стамбульскую формулу стоит дополнить с учетом контекста
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Павел Кашаев / Globallookpress.com

«Стамбульская формула» может стать основой для переговоров между Россией и Украиной, однако ее стоит дополнить с учетом текущего контекста, заявил первый зампред комитета Совета Федерации Владимир Джабаров. О возможной основе для урегулирования конфликта сенатор высказался в беседе с «Лентой.ру».

Ранее глава второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук заявил, что Россия готова к серьезному разговору по украинскому урегулированию, он может вестись на основе стамбульского документа 2022 года. Он напомнил, что мирное урегулирование возможно на основе стамбульского документа от 2022 года, в котором речь шла о нейтральном внеблоковом безъядерном статусе Украины, а также ее демилитаризации и денацификации, неразмещении на территории иностранных войск и баз.

«Стамбульская формула нас устраивала, но она нас устраивала в мае 2022 году, а сейчас февраль 2025 года. Многое поменялось, у нас появились новые территории, которые вошли в состав России на основании проведенных там референдумов, поэтому я думаю, что нужно учитывать нынешние реалии», — объяснил Джабаров.

При этом сенатор подчеркнул, что начало переговоров необязательно будет означать прекращение боевых действий «в тот же день».

3 февраля в Службе внешней разведки (СВР) России сообщили, что страны Запада все больше приходят к идее начать переговоры с Россией по конфликту на Украине и его постепенному урегулированию. Однако из-за «просроченного» президентского срока Зеленского страны Североатлантического альянса все больше думают о «проведении псевдодемократических выборов», чтобы привести к власти в Киеве новое руководство.

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