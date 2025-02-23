Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:08, 23 февраля 2025Мир

Стала известна дата возможного обсуждения плана по Украине между Трампом и Стармером

WSJ: Стармер может обсудить с Трампом план по миротворцам на Украине 27 февраля
Екатерина Грищенко (редактор отдела БСССР)

Фото: Leon Neal / Getty Images

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент США Дональд Трамп могут обсудить план по размещению европейских миротворцев на Украине в четверг, 27 февраля. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ).

«Ожидается, что Стармер обсудит разрабатываемый план действий с Трампом в четверг, сообщили европейские чиновники, но пока вряд ли обратится с конкретной просьбой об американской помощи», — говорится в публикации.

Также стало известно о запланированной на 24 февраля встрече Трампа с президентом Франции Эммануэлем Макроном. В ее рамках представитель Парижа изложит американскому лидеру более широкие взгляды Европы на конфликт на Украине и способы его урегулирования.

Ранее сообщалось, что Великобритания и Франция планируют отправить на Украину до 30 тысяч миротворцев. Уточнялось, что данное предложение Лондона и Парижа будет зависеть от того, согласится ли Вашингтон на ограниченную военную роль.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Власти США назвали сделку с Украиной по ископаемым сигналом для России

      Названы дата и место проведения товарищеского матча сборной России по футболу с Замбией

      Названа роль Германии в решении украинского конфликта

      Стала известна дата возможного обсуждения плана по Украине между Трампом и Стармером

      Овечкин прервал пятиматчевую результативную серию в НХЛ

      В Крыму оценили возможность отправки войск ЕС на Украину

      Володин отказался поздравлять с 23 февраля уехавших из России

      Франция и Великобритания захотели отправить на Украину до 30 тысяч миротворцев

      В выборах в бундестаг примут участие 29 партий

      Выступавшая за СССР 49-летняя гимнастка завоевала бронзу на этапе Кубка мира

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше