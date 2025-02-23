Стала известна дата возможного обсуждения плана по Украине между Трампом и Стармером

WSJ: Стармер может обсудить с Трампом план по миротворцам на Украине 27 февраля

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент США Дональд Трамп могут обсудить план по размещению европейских миротворцев на Украине в четверг, 27 февраля. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ).

«Ожидается, что Стармер обсудит разрабатываемый план действий с Трампом в четверг, сообщили европейские чиновники, но пока вряд ли обратится с конкретной просьбой об американской помощи», — говорится в публикации.

Также стало известно о запланированной на 24 февраля встрече Трампа с президентом Франции Эммануэлем Макроном. В ее рамках представитель Парижа изложит американскому лидеру более широкие взгляды Европы на конфликт на Украине и способы его урегулирования.

Ранее сообщалось, что Великобритания и Франция планируют отправить на Украину до 30 тысяч миротворцев. Уточнялось, что данное предложение Лондона и Парижа будет зависеть от того, согласится ли Вашингтон на ограниченную военную роль.