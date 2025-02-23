Стало известно об уничтожении колумбийских наемников в зоне СВО

Стало известно об уничтожении 5 колумбийских наемников в зоне СВО

В зоне проведения специальной военной операции (СВО) ликвидировали пять колумбийских наемников. Об этом сообщается в Telegram-канале TrackANaziMerc.

В частности, речь идет о Хуане Эстебан Сапата Ойосе по прозвищу Даллос из Медельина, Антиокия; Мигеле Анхель Торресе из Санта-Розы, Бояка; Хавьере Франсиско Малавер Фонсеке из Боготы; Луисе Фелипе Гутьеррес Валенсии по прозвищу Торо из Манисалеса, Кальдас и Хайро Алонсо Сальданья Мансилья из Вилья-Рики, Каука, К.

Ранее российские военные в ходе боя под Великой Новоселкой на юге Донецкой народной республики (ДНР) уничтожили группу иностранных наемников, использовавших символику ООН.