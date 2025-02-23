Стрельба произошла на американской военной базе

При стрельбе на американской базе ВВС погиб летчик

На авиабазе Киртланд в американском штате Нью-Мексико произошла стрельба. Об этом говорится в заявлении на сайте авиабазы.

Отмечается, что около 2.00 22 февраля инцидент у выхода Трумена привел к преследованию за пределами базы. В результате происшествия один летчик получил ранения в руку, его госпитализировали. Еще одного летчика обнаружили мертвым на месте происшествия. Расследование проводят местные власти в координации с ФБР.

Пресс-служба авиабазы добавила, что угрозы для общественности в настоящее время нет. Подробности инцидента не приводятся.

14 декабря 2024 года один человек погиб в результате стрельбы на военной базе США в штате Джорджия, где базируется киберкомандование сухопутных сил страны.