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02:05, 23 февраля 2025Мир

Стрельба произошла на американской военной базе

При стрельбе на американской базе ВВС погиб летчик
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Adolphe Pierre-Louis / ZUMAPRESS.com / Global Look Press

На авиабазе Киртланд в американском штате Нью-Мексико произошла стрельба. Об этом говорится в заявлении на сайте авиабазы.

Отмечается, что около 2.00 22 февраля инцидент у выхода Трумена привел к преследованию за пределами базы. В результате происшествия один летчик получил ранения в руку, его госпитализировали. Еще одного летчика обнаружили мертвым на месте происшествия. Расследование проводят местные власти в координации с ФБР.

Пресс-служба авиабазы добавила, что угрозы для общественности в настоящее время нет. Подробности инцидента не приводятся.

14 декабря 2024 года один человек погиб в результате стрельбы на военной базе США в штате Джорджия, где базируется киберкомандование сухопутных сил страны.

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