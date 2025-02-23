Вильфанд: Температура в Москве в начале марта превысит норму на 1-2 градуса

В начале марта температура в Москве может превысить норму на 1-2 градуса, днем значения будут в диапазоне минус 3 — плюс 2 градуса. Об этом научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил ТАСС.

«В Москве начнется постепенное повышение температуры со следующей недели, сначала температура приблизится к норме, а затем, в самом начале марта, она уже будет выше нормы на 1-2 градуса», — сказал он.

По словам Вильфанда, в четверг, 27 февраля, градусник покажет минус 5-10 градусов ночью и от минуса 4 до плюс 1 градуса днем. Этот показатель близок к норме.

С пятницы по воскресенье на следующей неделе ожидается однородный режим погоды. Ночью прогнозируют температура от минус 5 до ноля, а днем — от минус 3 до плюс 2 градусов. Вильфанд подчеркнул, что такая температура превышает норму на 1-2 градуса. По его словам, это не резкое повышение, но в сравнении с началом недели оно будет заметным.

Ранее в феврале Вильфанд рассказал, что снежный покров в центре европейской части России уменьшается на фоне морозов из-за сублимации. Снег, минуя жидкую фазу, превращается в водяной пар.