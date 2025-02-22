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08:50, 22 февраля 2025Россия

Вильфанд объяснил исчезновение снега в центре России

Глава Гидрометцентра Вильфанд объяснил исчезновение снега сублимацией
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Unsplash

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд объяснил, почему снежный покров в центре европейской части России, несмотря на морозы, уменьшается. Его слова приводит РИА Новости.

Вильфанд объяснил исчезновение снега на 1-2 сантиметра сублимацией.

«Дело в том, что происходит сублимация — солнечная энергия попадает на подстилающую поверхность, покрытую снегом, и это приводит к тому, что снег, минуя жидкую фазу, сразу превращается в водяной пар», — сказал он.

Ранее москвичам пообещали раннюю весну. С таким прогнозом выступила главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. В частности, дефицит снега в этом году дает основания ждать раннего наступления весны

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