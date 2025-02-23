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11:50, 23 февраля 2025Россия

В Госдуме сравнили ЕС с разваливающимся общежитием

Депутат Госдумы Шеремет: ЕС напоминает разваливающееся общежитие
Елизавета Мытарева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Европейский союз (ЕС) в последнее время похож на старое общежитие из-за участия в конфликте на Украине. Об этом заявил депутат Госдумы Михаил Шеремет, передает РИА Новости.

Депутат подчеркнул, что вмешательство в украинский кризис стало роковой ошибкой для ЕС, чье единство в результате пошатнулось. По его словам, это также негативно отразится на «большой многозвездной квартире с неплохим евроремонтом», с которой объединение было сравнимо вплоть до недавнего времени.

«Уже сегодня Евросоюз напоминает многокомнатное разваливающиеся общежитие, в котором каждый жилец будет громко стучать своей дверью, вызывая трещины на потолке и осыпание штукатурки у своих соседей», — отметил депутат.

Ранее Шеремет призвал премьера Польши Дональда Туска перестать нагнетать антироссийскую истерию.

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