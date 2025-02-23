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11:20, 23 февраля 2025Мир

В Азии выразили обеспокоенность усилиями Трампа по Украине

WSJ: Азиатские союзники США обеспокоены действиями Трампа по Украине
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Tierney L. Cross / Getty Images

Усилия администрации президента США Дональда Трампа в отношении мирных инициатив по конфликту на Украине вызвали обеспокоенность среди азиатских союзников Вашингтона. Представители стран Азии в частном порядке выражают опасения по поводу поддержки стран региона со стороны Соединенных Штатов, пишет Wall Street Journal (WSJ).

Министр обороны США Пит Хегсет на открытии заседания контактной группы по оказанию помощи Украине ранее в феврале отметил, что администрация Трампа рассматривает сдерживание Китая в Индо-Тихоокеанском регионе как один из ключевых приоритетов оборонной политики.

«В частном порядке некоторые официальные лица выразили обеспокоенность тем, что Трамп может пойти на какую-то сделку с китайским лидером Си Цзиньпином по поводу спорных территорий в Азии или же допустить, чтобы северокорейская ядерная программа оставалась угрозой», — пишет издание.

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Глава консалтинговой фирмы Amador Research Services Хулио Амадор, который работал в офисе президента Филиппин в 2017-2018 годах, рассказал, что недавние шаги США по Украине вызвали беспокойство у части высокопоставленных представителей силового блока азиатской страны.

Ранее в феврале стало известно, что власти Японии обратились к Вашингтону с просьбой освободить стальную и алюминиевую продукцию от 25-процентных пошлин, которые ввел нынешний глава Белого дома Дональд Трамп.

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