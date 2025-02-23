В Германии не поверили в возможности Мерца обострить ситуацию с Россией

Глава АдГ Крупалла: Мерц вряд ли сможет обострить ситуацию с Россией

Партия «Альтернатива для Германии» (АдГ), которая, по предварительным данным, заняла вторую строчку на внеочередных выборах в бундестаг (результат — 20 процентов), не верит, что кандидат на пост канцлера ФРГ от победившей партии ХДС Фридрих Мерц сможет обострить ситуацию с Россией. Об этом заявил глава АдГ Тино Крупалла, передает РИА Новости.

По его словам, президент США Дональд Трамп, вероятнее всего, сможет добиться мирного урегулирования конфликта на Украине.

«Я думаю, что для Фридриха Мерца будет сложно эскалировать ситуацию по отношению к России, потому что Дональд Трамп, вероятно, опередит его и сможет добиться мира на Украине», — заключил сопредседатель АдГ.

Ранее депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) напомнил об одном обещании Мерца Украине. Немецкий политик согласился поддержать передачу республике ракет Taurus.