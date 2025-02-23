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21:49, 23 февраля 2025Бывший СССР

В Раде напомнили об обещании Мерца по Украине

Депутат Рады Гончаренко: Мерц пообещал поддержать передачу Украине ракет Taurus
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) напомнил об одном обещании кандидата в канцлеры Германии от ХДС/ХСС Фридриха Мерца, данного Киеву во время Мюнхенской конференции. Он заявил в Telegram-канале, что Мерц согласился поддержать передачу Украине ракет Taurus.

«На Мюнхенской конференции по безопасности прямо спросил у Фридриха Мерца о готовности Германии передавать Украине ракеты Taurus. Затем он сказал, что он и его политическая группа выступают за. Но за согласование с европейскими партнерами», — уточнил Гончаренко.

По словам депутата, поскольку партия Мерца лидирует, необходимо дождаться окончательных результатов выборов в бундестаг ФРГ, а затем посмотреть, как будет на самом деле развиваться диалог по вопросу о ракетах.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц признал поражение своей Социал-демократической партии Германии (СДПГ) на выборах. Он назвал полученный результат горьким.

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