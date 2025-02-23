Премьер Кобахидзе: За кризис на Украине ответственно глубинное государство

«Глубинное государство» прилагало все усилия для развязывания кризиса на Украине. Ответственных за конфликт назвал премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, передает РИА Новости.

По его словам, можно было избежать вооруженного конфликта на Украине. «Вспомните наши заявления, которые были сделаны в начале 2022 года. Мы говорили о том, что абсолютно все силы должны были сделать все, чтобы предотвратить войну на Украине. (...) Прежде всего это было "глубинное государство", которое сделало все, чтобы развязать этот конфликт», — сказал он.

Кобахидзе подчеркнул, что это величайшее преступление, которое «глубинное государство» совершило перед украинским народом и человечеством. При этом премьер не уточнил, что имеет в виду под «глубинным государством».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Москва сохраняет открытость к мирным переговорам с США по ситуации на Украине.