Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:08, 23 февраля 2025Бывший СССР

В Грузии назвали ответственных за кризис на Украине

Премьер Кобахидзе: За кризис на Украине ответственно глубинное государство
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Danylo Pavlov / AP

«Глубинное государство» прилагало все усилия для развязывания кризиса на Украине. Ответственных за конфликт назвал премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, передает РИА Новости.

По его словам, можно было избежать вооруженного конфликта на Украине. «Вспомните наши заявления, которые были сделаны в начале 2022 года. Мы говорили о том, что абсолютно все силы должны были сделать все, чтобы предотвратить войну на Украине. (...) Прежде всего это было "глубинное государство", которое сделало все, чтобы развязать этот конфликт», — сказал он.

Кобахидзе подчеркнул, что это величайшее преступление, которое «глубинное государство» совершило перед украинским народом и человечеством. При этом премьер не уточнил, что имеет в виду под «глубинным государством».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Москва сохраняет открытость к мирным переговорам с США по ситуации на Украине.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Летевший на Кубу самолет аварийно сел в российском регионе. Пассажиры слышали необычный звук со стороны двигателя. Что известно?

      Киев начал работать над украинской альтернативой Starlink

      Эстония захотела конфисковать российские активы в пользу Украины

      Geely отказал россиянину в замене окна на новом авто за два миллиона

      В России отреагировали на встречу Трампа и Дуды

      Пассажир описал аварийную посадку самолета в Петербурге словами «двигатель слегка дымился»

      В Швейцарии назвали условие для отправки военных на Украину

      В МИД раскрыли сроки новых переговоров России и США

      В Грузии назвали ответственных за кризис на Украине

      Глава разведки Украины шуткой ответил на вопрос о возможном ударе 24 февраля

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше