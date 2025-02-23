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07:36, 23 февраля 2025Мир

В Израиле объяснили приостановку освобождения палестинских заключенных

Израиль отложил обмен палестинских заключенных из-за унизительных церемоний
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Benjamin Istanbuli / Unsplash

Израиль отложил запланированный на 22 февраля обмен палестинских заключенных, объяснив это решение «унизительными церемониями» с освобожденными из сектора Газа заложниками. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на заявление офиса израильского премьера Биньямина Нетаньяху.

«Ввиду неоднократных нарушений со стороны ХАМАС, включая унизительные церемонии, оскорбляющие честь наших заложников, (...) решено отложить освобождение террористов, запланированное на вчера (22 февраля)», — утверждается в сообщении.

Обмен возобновится в случае, если следующие заложники, которых отпустит палестинское движение ХАМАС, вернутся без «унизительных церемоний», указали в офисе Нетаньяху.

Ранее стало известно, что ХАМАС освободило еще трех израильских заложников и передало их Международному комитету Красного Креста (МККК). Процесс состоялся в лагере Нусейрат в центральной части сектора Газа.

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