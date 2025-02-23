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20:19, 23 февраля 2025Россия

В Крыму мужчина сбросил кошку с 40-метровой скалы

В Крыму мужчина сбросил кошку с замка «Ласточкино гнездо» на 40-метровой скале
Александра Качан (Редактор)

Кадр: Telegram-канал Baza

Посетитель замка «Ласточкино гнездо» в поселке Гаспра на территории Крыма выбросил с обрыва 40-метровой скалы кошку по кличке Муся. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Мужчина прибыл на территорию туристического объекта утром 23 февраля. На записях с камер наблюдения можно увидеть, как он гладит кошку, а затем, убедившись в отсутствии свидетелей, относит ее на смотровую площадку и выкидывает в море.

Отмечается, что Муся жила в «Ласточкином гнезде» около десяти лет и считалась местной достопримечательностью. Полиция занимается поиском нарушителя, его личность пока не установлена.

Ранее в Красноярском крае мужчина расправился с кошкой сожительницы из-за ревности. Напавший на животное находился в состоянии алкогольного опьянения.

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