В Крыму мужчина сбросил кошку с 40-метровой скалы

В Крыму мужчина сбросил кошку с замка «Ласточкино гнездо» на 40-метровой скале

Посетитель замка «Ласточкино гнездо» в поселке Гаспра на территории Крыма выбросил с обрыва 40-метровой скалы кошку по кличке Муся. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Мужчина прибыл на территорию туристического объекта утром 23 февраля. На записях с камер наблюдения можно увидеть, как он гладит кошку, а затем, убедившись в отсутствии свидетелей, относит ее на смотровую площадку и выкидывает в море.

Отмечается, что Муся жила в «Ласточкином гнезде» около десяти лет и считалась местной достопримечательностью. Полиция занимается поиском нарушителя, его личность пока не установлена.

Ранее в Красноярском крае мужчина расправился с кошкой сожительницы из-за ревности. Напавший на животное находился в состоянии алкогольного опьянения.