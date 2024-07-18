Пьяный россиянин из-за ревности расправился с кошкой сожительницы на глазах у ребенка

Под Красноярском мужчина убил кошку подруги, не вернувшейся по требованию домой

В Красноярском крае суд рассмотрит дело 38-летнего мужчины, из-за ревности расправившегося с кошкой сожительницы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

В мае безработный фигурант выпил и стал звонить своей подруге, требуя от нее срочно вернуться домой. Он угрожал жизнью питомца женщины. Однако она не смогла приехать из-за работы. Тогда агрессор на глазах у 16-летней дочери сожительницы подошел к спящей кошке, пнул ее, схватил и стал бить об пол. Девочка плакала и просила отчима остановиться, но он выкинул животное в мусоропровод. Школьница достала окровавленую кошку из мусорного бака и побежала в ветеринарную клинику, но спасти животное было невозможно. Семья приняла решение избавить любимца от мучений, применив эвтаназию.

Против россиянина возбуждено дело по части 1 статьи 245 («Жестокое обращение с животными») УК РФ. Ему грозит до трех лет колонии.

Ранее в Приморском крае прокуратура признала законным возбуждение дела против 62-летнего мужчины, расправившегося с кошкой соседей.