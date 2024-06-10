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08:58, 10 июня 2024Силовые структуры

Россиянин выстрелил в кошку соседей и попал под следствие

В Приморье возбудили дело против мужчины, застрелившего соседскую кошку

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Приморском крае прокуратура признала законным возбуждение дела против 62-летнего мужчины, расправившегося с кошкой соседей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве региона.

Дело возбуждено по части 1 статьи 245 («Жестокое обращение с животными») УК РФ. Его ход и результаты расследования поставлены на контроль в прокуратуре.

По данным следствия, 3 июня россиянин во дворе своего дома на улице Успенского в Находке увидел соседскую кошку, которая забежала на его участок. Он взял мелкокалиберную винтовку и выстрелил в питомца. Кошка не выжила.

Отмечается, что правоохранители также проверят законность нахождения у подозреваемого оружия. Уже назначено проведение необходимого комплекса экспертиз.

Ранее стало известно, что в Алтайском крае полицейские задержали россиян, выстреливших в кошку с котятами и снявших это на видео.

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      Екатерина Кашурникова
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