Россиянин выстрелил в кошку соседей и попал под следствие

В Приморье возбудили дело против мужчины, застрелившего соседскую кошку

В Приморском крае прокуратура признала законным возбуждение дела против 62-летнего мужчины, расправившегося с кошкой соседей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве региона.

Дело возбуждено по части 1 статьи 245 («Жестокое обращение с животными») УК РФ. Его ход и результаты расследования поставлены на контроль в прокуратуре.

По данным следствия, 3 июня россиянин во дворе своего дома на улице Успенского в Находке увидел соседскую кошку, которая забежала на его участок. Он взял мелкокалиберную винтовку и выстрелил в питомца. Кошка не выжила.

Отмечается, что правоохранители также проверят законность нахождения у подозреваемого оружия. Уже назначено проведение необходимого комплекса экспертиз.

Ранее стало известно, что в Алтайском крае полицейские задержали россиян, выстреливших в кошку с котятами и снявших это на видео.

