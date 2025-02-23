В Крыму оценили возможность отправки войск ЕС на Украину

Константинов: Отправка войск ЕС на Украину самоубийственна и маловероятна

Возможная отправка войск стран Европейского союза (ЕС) на Украину является самоубийственным и маловероятным шагом. Об этом заявил глава крымского парламента Владимир Константинов, передает РИА Новости.

«Допускаю такое самоубийственное решение европейских русофобов, но считаю его маловероятным», — отметил Константинов.

По словам главы парламента, у Евросоюза «никаких войск нет, а у государств, входящих в эту организацию, крайне скромные вооруженные силы». Он добавил, что США могли предупредить страны ЕС, что отправка войск на Украину «будет их собственной операцией».

Ранее издание The Wall Street Journal сообщило, что Великобритания и Франция планируют отправить на Украину десятки тысяч миротворцев.