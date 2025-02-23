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12:32, 23 февраля 2025Мир

В Крыму заявили о прошедшей минуте славы Зеленского

Глава парламента Крыма Константинов: Минута славы Зеленского прошла
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Ukrainian Presidential Press / Reuters

Смена риторики со стороны США подтверждает, что минута славы президента Украины Владимира Зеленского прошла. Об этом заявил глава парламента Крыма Владимир Константинов, передает РИА Новости.

Ранее президент США Дональд Трамп сделал несколько критических заявлений в адрес Зеленского. В частности, он назвал его «диктатором без выборов», который хочет продолжить конфликт с Россией ради финансовой выгоды.

«Зеленский явно разнежился под лучами свалившейся на него мировой славы и не может осознать, что эта минута славы уже прошла. Теперь его гладят против шерсти. А он к такому не привык. Начинает огрызаться. Что явно раздражает Вашингтон. К этому добавляется истерика, вызванная ощущением финала», — сказал Константинов.

По его словам, финал Зеленского приближается со стороны России и США. Глава парламента допустил, что американцы в лице администрации Трампа смогли увидеть конфликт на Украине в новом для себя ракурсе.

Ранее в феврале ирландский журналист Чей Боуз написал, что президенту Трампу не стоит забывать о поддержке Зеленским его соперницы на выборах, бывшего вице-президента страны Камалы Харрис.

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