В Москве задержали развращавшего шестиклассников учителя танцев и английского языка

В Москве задержали учителя танцев и английского языка за развращение учеников

В Москве по подозрению в развращении шестиклассников задержали 39-летнего мужчину, преподававшего танцы и английский язык. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Уточняется, что один из учеников фигуранта рассказал маме, что во время занятий учитель гладил и целовал ему все тело в качестве похвалы за хорошую учебу. По словам мальчика, это продолжалось полгода, с осени 2023 года. В тот же день стало известно об аналогичной ситуации с другим ребенком.

«19 февраля учитель был задержан. На него было возбуждено уголовное дело по статье о насилии над несовершеннолетними. Следователи считают, что пострадавших может быть намного больше», — уточняет Telegram-канал.

Ранее в Санкт-Петербурге 46-летнего мужчину заподозрили в сексуальном насилии над племянницей. В его отношении было возбуждено уголовное дело.