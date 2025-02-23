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13:52, 23 февраля 2025Экономика

В Москве запустят первый беспилотный трамвай

Ликсутов: Осенью в Москве запустят первый в России беспилотный трамвай
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»

Осенью 2025 года в Москве запустят первый в России беспилотный трамвай, который будет осуществлять регулярные пассажирские поездки. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов в официальном Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что вагон будет курсировать в полностью беспилотном режиме по маршруту №10 в районе Строгино. При этом в кабине или салоне будет находиться человек для наблюдения за рейсом и выполнения других задач.

«Это уникальный проект. До сих пор ни один город в мире не организовал регулярную перевозку людей на таком виде транспорта», — добавил Ликсутов.

Ранее схему московского метро перевели на арабский и китайский языки. Бумажные брошюры для иностранцев можно получить на стойках «Живое общение».

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