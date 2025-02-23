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14:21, 23 февраля 2025Мир

В НАТО назвали ключевой урок конфликта на Украине

НАТО: Ключевой урок конфликта на Украине — необходимость в дешевых беспилотниках
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Ситуация на Украине показала странам НАТО необходимость производства дешевых беспилотников, которые можно использовать против дорогих и сложных вооружений. Такой ключевой урок конфликта чиновники из стран альянса назвали в беседе с Business Insider.

Так, министр обороны Швеции Пол Йонсон рассказал, что посоветовал союзникам развивать технологии создания беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и противовоздушной обороны.

Министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен добавил, что странам Запада понадобится много дешевого оружия, чтобы отражать «угрозы, исходящие от России и Китая».

Как подчеркивает издание, использование дронов в ходе боевых действий не означает, что более сложные вооружения теряют свою значимость. Тем не менее конфликт на Украине показал, что для «ведения затяжных конфликтов требуется нечто большее, чем изысканное оружие».

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