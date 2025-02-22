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14:20, 22 февраля 2025Мир

В НАТО заявили о тестировании техники в боевых условиях на Украине

В НАТО заявили об уникальной возможности тестировать технику на Украине
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Глава представительства НАТО на Украине Патрик Тернер заявил, что страны альянса получили уникальную возможности тестировать технику во время реальных боевых действий. Об этом сообщает КР.ru.

«В Польше мы открыли совместный украино-натовский центр, направленный на то, чтобы изучать уроки войны. Есть много уроков, которые можно почерпнуть из опыта Украины», — пояснил он.

Представитель Североатлантического альянса также призвал делать выводы по разным боевым платформам, которые показали себя уязвимыми, медленными или слишком видимыми. Тернет также заявил, что НАТО должно перейти на технологии завтрашнего дня.

Ранее президент США Дональд Трамп рассказал, какую ошибку допустил предыдущий глава американской администрации Джо Байден. Трамп подчеркнул, что Байдену не следовало втягивать США в конфликт вокруг Украины.

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