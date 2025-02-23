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12:38, 23 февраля 2025Бывший СССР

В парламент Грузии поступил идентичный американскому закон об иноагентах

В парламенте Грузии рассмотрят идентичный американскому закон об иноагентах
Дмитрий Попов
Дмитрий Попов (корреспондент отдела «Мир»)

Фото: Mirian Meladze / Anadolu via Getty Images

В парламент Грузии поступил новый закон об иностранных агентах, идентичный американскому закону Foreign Agents Registration Act (FARA). Об этом рассказал спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили, передает ТАСС.

«Он [закон об иноагентах] уже инициирован. На следующей неделе мы начнем рассматривать проект. Все увидят, что это точный перевод [американского закона FARA]», — заявил он, подчеркнув, что критика нынешнего законопроекта будет означать критику американского законодательства.

Новый законопроект был инициирован правящей партией «Грузинская мечта — Демократическая Грузия». Закон об иноагентах уже был принят в стране в мае прошлого года, однако тот вариант отличался от американского. В частности, он касался не физических лиц, а некоммерческих организаций и СМИ. В случае если более 20 процентов их дохода поступало из-за границы, они были обязаны декларировать все доходы и расходы ежегодно.

Ранее министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили рассказала, что страна не хочет «сидеть в одном поезде» с Украиной. На этом, однако, настаивали европейские союзники Тбилиси, которые критиковали в том числе принятый закон об иноагентах.

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