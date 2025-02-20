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08:43, 20 февраля 2025Бывший СССР

В Грузии рассказали о нежелании сидеть в одном поезде с Украиной

Глава МИД Грузии Бочоришвили: Страна рада не сидеть в одном поезде с Украиной
Дмитрий Попов
Дмитрий Попов (корреспондент отдела «Мир»)

Фото: Prime Ministry of Georgia / Anadolu / Getty Images

Грузия рада, что «не сидит в одном поезде» с Украиной, хотя на этом настаивали ее союзники. Об этом рассказала министр иностранных дел страны Мака Бочоришвили, передает ТАСС.

«Сегодня, думаю, мы все хорошо видим, насколько выгодным могло быть для Грузии находиться в том поезде, в котором сидит сегодняшняя власть Украины», — иронично подчеркнула глава МИД страны.

При этом, по словам министра, ранее Грузии указывали на необходимость следования тому же проевропейскому курсу, иначе время страны «никогда не настанет».

На данный момент отношения Тбилиси с европейскими государствами и США оказались испорчены из-за изменившейся политики правительства во главе с партией «Грузинская мечта — Демократическая Грузия». В прошлом году власти страны приняли законы об иноагентах и запрете ЛГБТ-пропаганды (международное движение ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) признано в России экстремистским и запрещено).

Ранее президент Грузии Михаил Кавелашвили рассказал о попытках подтолкнуть страну к войне с Россией. Для этого Тбилиси якобы обещали даже передать оружие.

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