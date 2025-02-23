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16:39, 23 февраля 2025Мир

В Польше рассказали неожиданные подробности встречи Трампа и Дуды

Notes From Poland: Встреча Трампа и Дуды продлилась несколько минут
Дмитрий Попов
Дмитрий Попов (корреспондент отдела «Мир»)

Фото: Brian Snyder / Reuters

Встреча президентов Польши и США Анджея Дуды и Дональда Трампа продлилась всего несколько минут, притом что польскому лидеру пришлось ее дожидаться около часа. Об этом сообщает издание Notes From Poland.

«Несмотря на то что президент Польши прибыл по расписанию, отъезд Трампа из Белого дома был отложен. К моменту начала встречи (...) у них оставалось всего несколько минут на разговор», — отмечено в публикации.

Встреча лидеров состоялась на Конференции консервативных политических действий (CPAC), которая проходила в Вашингтоне и куда прибыли многие политики-консерваторы со всего мира. На разговор президентов закладывался целый час, но из-за опоздания Дональда Трампа ее пришлось значительно сократить.

Тем не менее уже во время выступления на CPAC Анджей Дуда назвал американского лидера «фантастическим человеком и своим большим другом». Кроме того, краткой беседой с президентом США польский лидер удовлетворился.

Ранее президент Польши рассказал о планах Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине. По его словам, американский президент рассматривает переговоры с Россией единственной возможностью установления мира.

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