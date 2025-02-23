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15:24, 23 февраля 2025Мир

В Польше рассказали о планах Трампа по Украине

Дуда: Трамп считает переговоры единственным путем решения конфликта на Украине
Дмитрий Попов
Дмитрий Попов (корреспондент отдела «Мир»)

Фото: Brian Snyder / Reuters

Президент США Дональд Трамп считает переговоры с Россией единственным путем решения конфликта на Украине. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда после встречи со своим американским коллегой в Вашингтоне, отмечено на официальном портале польского лидера.

«[Дональд Трамп] сказал, что война не может продолжаться, что нужно прекратить войну, и для этого существует единственный способ — переговоры с Путиным», — рассказал он о планах президента США.

По мнению Анджея Дуды, Дональд Трамп действительно желает мира, прекращения конфликта, в котором погибает множество людей. Завершение военных действий является главной целью президента США, добавил он.

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Кроме того, одним из итогов встречи американского и польского лидера стало подтверждение военного сотрудничества двух стран, рассказал президент Польши. По его словам, Соединенные Штаты будут укреплять свое присутствие на польской территории.

Ранее стало известно, что Анджей Дуда обсудил с американским президентом создание военной базы в Польше под названием «Форт Трамп». Это инициатива прорабатывалась еще во времена первой администрации Дональда Трампа.

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