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07:12, 23 февраля 2025Мир

В Польше захотели создать военную базу «Форт Трамп»

Президент Польши Дуда обсудил с Трампом создание базы «Форт Трамп»
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Jim LoScalzo / CNP / AdMedia / Global Look Press

Президент Польши Анджей Дуда обсудил с американским лидером Дональдом Трампом создание военной базы «Форт Трамп». Об этом польский глава рассказал в эфире телеканала Republika.

«Мы разговаривали о нескольких делах, среди прочего о "Форт Трамп"», — сказал он, не приведя дополнительных подробностей.

Дуда обсуждал этот вопрос с Трампом еще во время первого президентского срока республиканца, однако этим планам не суждено было сбыться из-за победы Джо Байдена на выборах президента США в 2020 году.

Ранее президент Польши заявил, что Трамп подходит к отношениям с Украиной больше как бизнесмен, а не политик. Он также назвал экономическое присутствие США «очень умным планом», так как это «своего рода гарантия безопасности для Украины».

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