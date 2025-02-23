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13:54, 23 февраля 2025Бывший СССР

В Раде пожаловались на флаг Украины с нецензурной надписью у конгрессмена США

Нардеп Петруняк заявил о флаге Украины с нецензурной надписью у конгрессмена США
Елизавета Мытарева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Reuters

Депутат Верховной рады Евгений Петруняк заявил о флаге Украины с нецензурной надписью, вывешенном у офиса конгрессмена от Республиканской партии США Дона Бейкона. Фотографию флага и свою реакцию нардеп опубликовал в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

По словам нардепа, фотография флага с нецензурной надписью сделана одной из его коллег. Он отметил, что такую лексику неприемлемо писать на флаге государства.

«Обращусь в правоохранительные органы с вопросом о внесении сведений в ЕРДР (Единый реестр досудебных расследований Украины — прим. "Ленты.ру") по факту совершения преступления — надругательства над государственными символами», — заявил Петруняк в подписи к снимку.

При этом в комментариях к публикации другие украинские депутаты обратили внимание на то, что конгрессмен Бейкон является одним из немногих республиканцев, поддерживающих Украину, а надпись на флаге якобы может быть адресована России.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что жесткая риторика главы Белого дома Дональда Трампа в отношении президента Украины Владимира Зеленского объясняется некорректным поведением самого украинского лидера.

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