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13:33, 23 февраля 2025Мир

В Кремле объяснили жесткую риторику США в отношении Зеленского

Песков: Трамп не может терпеть некорректное поведение Зеленского
Дмитрий Попов
Дмитрий Попов (корреспондент отдела «Мир»)

Фото: Tatyana Dzhafarova / Reuters

Жесткая риторика президента США Дональда Трампа в отношении президента Украины Владимира Зеленского объясняется некорректным поведением самого украинского лидера. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину.

«Зеленский допускает некорректные высказывания в адрес глав государства (...). Конечно, ни один президент не будет терпеть такого отношения к себе», — объяснил официальный представитель Кремля.

В связи с этим риторика администрации Дональда Трампа вполне объяснима, считает Дмитрий Песков. Кроме того, следует обратить внимание, что недопустимое поведение президента Украины Владимира Зеленского отмечается неоднократно и это может усиливать недовольство в США, добавил он.

Ранее Дмитрий Песков рассказал об отсутствии альтернатив для ООН в современных реалиях. Так он отреагировал на желание конгрессменов-республиканцев принять закон о выходе США из всемирной организации.

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