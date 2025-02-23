В Кремле объяснили жесткую риторику США в отношении Зеленского

Песков: Трамп не может терпеть некорректное поведение Зеленского

Жесткая риторика президента США Дональда Трампа в отношении президента Украины Владимира Зеленского объясняется некорректным поведением самого украинского лидера. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину.

«Зеленский допускает некорректные высказывания в адрес глав государства (...). Конечно, ни один президент не будет терпеть такого отношения к себе», — объяснил официальный представитель Кремля.

В связи с этим риторика администрации Дональда Трампа вполне объяснима, считает Дмитрий Песков. Кроме того, следует обратить внимание, что недопустимое поведение президента Украины Владимира Зеленского отмечается неоднократно и это может усиливать недовольство в США, добавил он.

Ранее Дмитрий Песков рассказал об отсутствии альтернатив для ООН в современных реалиях. Так он отреагировал на желание конгрессменов-республиканцев принять закон о выходе США из всемирной организации.