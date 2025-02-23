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13:08, 23 февраля 2025Мир

В Кремле рассказали об отсутствии альтернатив для ООН

Песков: Невозможно создать новую всемирную организацию вместо ООН
Дмитрий Попов
Дмитрий Попов (корреспондент отдела «Мир»)

Фото: HJBC / Shutterstock / Fotodom  

На данный момент невозможно договориться о создании новой всемирной организации, которая заменила бы ООН. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину.

«Нам нечем заменить ООН. В нынешней международной картине у нас очевидно нет возможности договориться о создании новой организации», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

По словам Дмитрия Пескова, нужно признать, что ООН на данном этапе работает не всегда эффективно. Однако все равно сейчас лучше заботиться о повышении ее эффективности, чем рассуждать об альтернативах для организации, считает он.

Ранее члены Республиканской партии в Палате представителей Конгресса США вынесли на обсуждение законопроект под названием «Закон о полном отказе от ООН 2025 года». Он предполагает прекращение членства Соединенных Штатов во всемирной организации и ее аффилированных органах.

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