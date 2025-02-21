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10:21, 21 февраля 2025Мир

США захотели выйти из ООН

Республиканцы в Конгрессе предложили выйти США из ООН
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Конгрессмены-республиканцы внесли на обсуждение законопроект под названием «Закон о полном отказе от разгрома ООН 2025 года», который предполагает прекращение членства США в ООН и ее аффилированных органах, а также финансирование агентств организации. Об этом сообщает Fox News.

«ООН превратилась в платформу для тиранов и место для нападок на США и ее союзников. И мы должны прекратить за это платить. Поскольку президент Дональд Трамп революционизирует нашу внешнюю политику, ставя Америку на первое место, мы должны выйти из этой фиктивной организации, чтобы сделать приоритетными реальные альянсы, которые обеспечивают безопасность нашей страны», — заявил сенатор Майк Ли.

Член Палаты представителей Конгресса США Чип Рой, намеренный представить инициативу в нижней палате законодательного органа, раскритиковал ООН за бездействие. Он пояснил, что несмотря на вложенные в нее деньги, «эта коррумпированная и глобалистская организация на протяжении десятилетий не могла предотвратить войны, геноциды, нарушения прав человека и даже пандемии».

21 января Трамп подписал указ о выходе США из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Причиной такого решения администрация американского лидера назвала «неправильное отношение к пандемии COVID-19» и другие глобальные кризисы в области здравоохранения.

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