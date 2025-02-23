В России назвали условие прекращения огня на Украине

Коротченко: Прекращение огня возможно после вывода ВСУ с территории РФ

Прекращение огня с Украиной и подписание мирного соглашения возможно только после того, как Вооруженные силы Украины (ВСУ) покинут территорию России, и не только Курскую область, но и новые регионы. Об этом в интервью РИА Новости заявил главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

«Базовые требования, как минимум, включают в себя международное признание новых границ России с включением в ее состав четырех новых субъектов, а это означает, что боевые действия прекратятся с выводом украинских войск с той части РФ, где они до сих пор находятся», — сказал он.

По его словам, эти требования «очевидно» лягут в основу переговорной позиции Кремля. Эксперт добавил, что Москва также должна получить гарантии, что Украина не станет членом НАТО.

Ранее стало известно, что США предпринимают попытки заблокировать в ООН украинскую резолюцию, осуждающую Россию за военные действия на Украине. Вашингтон обратился к членам ООН с просьбой поддержать альтернативную резолюцию, в которой используются более мягкие формулировки и отсутствует призыв к России о выводе войск.