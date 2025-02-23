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17:09, 23 февраля 2025Мир

В Швейцарии назвали условие для отправки военных на Украину

Командующий ВС Зюссли: Швейцария выделит Украине миротворцев, если будет запрос
Александра Качан (Редактор)

Фото: Hazir Reka HR / NL / Reuters

Швейцария выделит военных для миротворческой миссии на Украине, если получит запрос, а также одобрение властей и парламента. Условие для отправки миротворцев назвал командующий швейцарскими вооруженными силами Томас Зюссли в беседе с Blick.

При поступлении соответствующего запроса Берн начнет разрабатывать программу обучения военных и готовиться к развертыванию подразделений. После будет произведен набор и обучение личного состава. По словам Зюссли, Швейцария сможет предоставить около 200 солдат за 9-12 месяцев.

Командующий ВС подчеркнул, что в миротворческих операциях военным разрешено применять оружие только в целях самообороны, а их полномочия определяют правительство и парламент. Он добавил, что Швейцария не станет перебрасывать миротворцев из Косово или Боснии к российско-украинской границе.

«Сейчас швейцарские солдаты отправляются в Косово или Боснию на шесть месяцев, после чего происходит ротация. Похожим образом это может сработать и на Украине, если захотят политики», — резюмировал Зюссли.

Ранее Швейцария приняла решение расширить список санкций против России, принятых в рамках 15-го пакета санкций Брюсселя.

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