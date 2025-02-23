В США объяснили решение Трампа вступить в переговоры с Россией

Риттер: Трамп решил начать диалог с Россией, чтобы предотвратить ядерную войну

Президент США Дональд Трамп решил начать диалог с Россией, чтобы предотвратить ядерную войну. Об этом заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире Youtube-канала India & Global Left.

Он отметил, что новая эскалация украинского конфликта привела бы к печальному результату, поэтому общение с Москвой — «единственный логичный путь» в сложившейся ситуации.

«Продолжение политики администрации [экс-президента США Джо] Байдена привело бы к ядерной войне», — считает Риттер. Он подчеркнул, что Трамп заинтересован в создании прочных деловых отношений с Россией.

12 февраля Трамп и президент России Владимир Путин поговорили по телефону. Путин согласился с Трампом в том, что мирное урегулирование конфликта на Украине может быть достигнуто посредством переговоров. Лидеры также договорились о начале работы по подготовке к полноценным переговорам.