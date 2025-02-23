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05:51, 23 февраля 2025Мир

В США рассказали о страхе «партии войны» из-за Украины

Сакс: Сторонники продолжения конфликта на Украине боятся признать свою неправоту
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Thomas Peter / Reuters

Сторонники продолжения конфликта на Украине боятся признать свою ошибку. Об этом на своей странице в социальной сети Х заявил американский миллиардер Дэвид Сакс.

«Единственная цель, которую сейчас преследуют сторонники этой войны, раз за разом отвергающие переговоры, — избежать признания своей неправоты», — считает он.

По его словам, в начале конфликта Запад хотел оттеснить российских военных с территории Украины, однако контрнаступление украинской армии в 2023 году показало, что это невозможно. Сакс подчеркнул, что эта провальная операция обошлась в 100 миллиардов долларов. «С тех пор украинцы теряют еще больше территорий и несут еще большие потери», — добавил он.

Ранее лидер британской партии «Наследие» Дэвид Кертен призвал премьера Британии Кира Стармера покинуть свой пост из-за слов о поддержке Украины. «Этот разжигатель войны должен уйти в отставку», — написал он.

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