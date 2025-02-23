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12:07, 23 февраля 2025Мир

В США рассказали об отношении Трампа к Путину

WSJ: Президент США Трамп относится к Путину с близким к восхищению уважением
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Joe Raedle / Getty Images

Президент США Дональд Трамп еще со времен встречи с российским лидером Владимиром Путиным в 2018 году относится к нему с близким к восхищению уважением. Об отношении Трампа к Путину пишет The Wall Street Journal (WSJ).

Бывший высокопоставленный чиновник США рассказал, что Трамп восхищается Путиным как сильным лидером, который «полностью контролирует страну». Бывший помощник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон сообщил WSJ, что во время первого президентского срока команда Трампа пыталась убедить его относиться к президенту России с большим скепсисом, но у нее это не получилось.

«Он [Трамп] считает, что они с Путиным друзья», — сказал Болтон.

Ранее в феврале в публикации WSJ допустили, что критические высказывания Трампа в адрес украинского главы Владимира Зеленского объясняются личной обидой на него. Как пишет издание, Трамп обижен на Зеленского из-за того, что тот содействовал импичменту республиканца во время его первого президентского срока.

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