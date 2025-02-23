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07:55, 23 февраля 2025Мир

В США рассказали об обиде Трампа на Зеленского и его восхищении Путиным

WSJ: Трамп испытывает обиду на Зеленского и восхищается Путиным
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: CNP / AdMedia / Global Look Press

Критические высказывания президента США Дональда Трампа в адрес украинского главы Владимира Зеленского объясняются личной обидой на него. Об этом рассказало издание The Wall Street Journal (WSJ).

Утверждается, что Трамп обижен на Зеленского из-за того, что тот содействовал импичменту республиканца во время его первого президентского срока. Помимо этого, недовольство украинским лидером связано с отказом заключить соглашение по полезным ископаемым.

При этом глава Белого дома, отмечает газета, испытывает по отношению к президенту России Владимиру Путину «уважение, граничащее с восхищением». По словам бывшего советника по нацбезопасности Джона Болтона, Трамп восхищается Путиным за его «силу» и «контроль» над положением дел в своей стране.

Ранее Трамп уклонился от ответа на вопрос о том, считает ли он диктатором Путина. «Я думаю, что президент Путин и президент Зеленский должны встретиться. Потому что мы хотим прекратить убийства», — ответил он.

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