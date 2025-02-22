Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
03:04, 22 февраля 2025Мир

Трамп уклонился от ответа на вопрос о Путине

Президент США Трамп обошел вопрос о том, считает ли он Путина диктатором
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Nathan Howard / Reuters

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп уклонился от ответа на вопрос о том, считает ли он российского лидера Владимира Путина диктатором. Журналист в Белом доме напрямую спросил об этом главу США.

«Я думаю, что президент Путин и президент [Владимир] Зеленский должны встретиться. Потому что мы хотим прекратить убийства», — ответил Трамп.

Ранее американский президент заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский является диктатором, который не желает проводить выборы в собственной стране. Он добавил, что Зеленский «проделал ужасную работу». По словам Трампа, глава Украины разрушил страну в результате своей собственной политики и позиции по вооруженному конфликту.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Трамп призвал Путина и Зеленского встретиться

      Трамп уклонился от ответа на вопрос о Путине

      Россиянам назвали способ получить сразу три пенсии

      Военкор Сладков описал ход СВО словами «тяжело идет» на фоне сообщений о переговорах

      Российский военный раскрыл подробности освобождения Новоселки

      Глава МИД Украины созвонился с Рубио в преддверии годовщины спецоперации

      В Британии заявили о планах объявить новые санкции против России

      Симоньян выйдет в эфир НТВ вместо впавшего в кому Кеосаяна

      В США заявили о подготовке Европы ответа на пошлины США

      Путину впервые показали наконечник ракеты «Орешник»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше