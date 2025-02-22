Трамп уклонился от ответа на вопрос о Путине

Президент США Трамп обошел вопрос о том, считает ли он Путина диктатором

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп уклонился от ответа на вопрос о том, считает ли он российского лидера Владимира Путина диктатором. Журналист в Белом доме напрямую спросил об этом главу США.

«Я думаю, что президент Путин и президент [Владимир] Зеленский должны встретиться. Потому что мы хотим прекратить убийства», — ответил Трамп.

Ранее американский президент заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский является диктатором, который не желает проводить выборы в собственной стране. Он добавил, что Зеленский «проделал ужасную работу». По словам Трампа, глава Украины разрушил страну в результате своей собственной политики и позиции по вооруженному конфликту.