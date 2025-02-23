В Турции заявили о готовности обсуждать с Лавровым урегулирование конфликта на Украине

Глава МИД Турции Фидан обсудит с Лавровым урегулирование конфликта на Украине

Министры иностранных дел Турции и России Хакан Фидан и Сергей Лавров обсудят урегулирование конфликта на Украине в понедельник 24 февраля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на турецкие источники.

«Стороны обсудят переговорный процесс по Украине во всех его аспектах, дипломатические усилия в этом направлении, переговорный процесс между делегациями РФ и США и возможный вклад Турции в этом направлении», — заявили собеседники агентства.

Кроме того, ожидается, что глава МИД Турции Хакан Фидан объявит о готовности страны принять переговоры по украинскому конфликту. Также на переговорах министров будет обсуждаться развитие двухсторонних российско-турецких отношений — прежде всего, в сфере торговли, энергетики и туризма.

Визит Сергея Лаврова в Турцию анонсировали еще 22 февраля. Кроме того, по данным телеканала A Haber, через несколько дней после министра иностранных дел России страну посетит и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

