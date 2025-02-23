Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:53, 23 февраля 2025Мир

В Турции заявили о готовности обсуждать с Лавровым урегулирование конфликта на Украине

Глава МИД Турции Фидан обсудит с Лавровым урегулирование конфликта на Украине
Дмитрий Попов
Дмитрий Попов (корреспондент отдела «Мир»)

Фото: РИА Новости

Министры иностранных дел Турции и России Хакан Фидан и Сергей Лавров обсудят урегулирование конфликта на Украине в понедельник 24 февраля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на турецкие источники.

«Стороны обсудят переговорный процесс по Украине во всех его аспектах, дипломатические усилия в этом направлении, переговорный процесс между делегациями РФ и США и возможный вклад Турции в этом направлении», — заявили собеседники агентства.

Кроме того, ожидается, что глава МИД Турции Хакан Фидан объявит о готовности страны принять переговоры по украинскому конфликту. Также на переговорах министров будет обсуждаться развитие двухсторонних российско-турецких отношений — прежде всего, в сфере торговли, энергетики и туризма.

Визит Сергея Лаврова в Турцию анонсировали еще 22 февраля. Кроме того, по данным телеканала A Haber, через несколько дней после министра иностранных дел России страну посетит и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В России высказались о последствиях подготовки Британией самого большого пакета санкций

      ХАМАС призвало к давлению на Израиль

      В Кремле ответили на вопрос о судьбе новых российских регионов

      Песков назвал Путина уникальным президентом

      Кремль назвал общение Путина и Трампа диалогом двух выдающихся президентов

      В российском городе арестовали издевавшихся над несовершеннолетней девушкой мужчин

      В Кремле рассказали об отсутствии альтернатив для ООН

      В МИД опровергли данные о дате новых переговоров с США

      В Кремле оценили перспективу мирных переговоров по Украине

      Женщину из Белоруссии задержали в российском городе за оскорбления Лукашенко

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше