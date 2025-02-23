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16:00, 23 февраля 2025Бывший СССР

В УПЦ сообщили о погроме в храме Покровска

УПЦ: В Покровске устроили погром в храме
Дмитрий Попов
Дмитрий Попов (корреспондент отдела «Мир»)

Фото: Telegram-канал «Покровське вікаріатство»

В контролируемом Украиной Покровске неизвестные устроили погром в Храме Николая Чудотворца, относящемуся к Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом сообщили в Telegram-канале УПЦ.

«Ночью вандалы осквернили храм в честь святого Николая Чудотворца в Покровске… Злоумышленники выломали храмовые двери, похитили церковные подсвечники, колокола, а также устроили погром в алтаре», — отмечено в публикации.

Этот случай является уже вторым нападением на храмы УПЦ в Покровском викариатстве за последние несколько дней. Ранее мародеры осквернили храм в честь святого мученика Виктора Халкидонского в Мирнограде, который расположен к востоку от Покровска.

Ранее в Житомирской области сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) похитили священника Овручской епархии УПЦ Павла Кушнирчука. О произошедшем рассказала его супруга.

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