В УПЦ сообщили о погроме в храме Покровска

УПЦ: В Покровске устроили погром в храме

В контролируемом Украиной Покровске неизвестные устроили погром в Храме Николая Чудотворца, относящемуся к Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом сообщили в Telegram-канале УПЦ.

«Ночью вандалы осквернили храм в честь святого Николая Чудотворца в Покровске… Злоумышленники выломали храмовые двери, похитили церковные подсвечники, колокола, а также устроили погром в алтаре», — отмечено в публикации.

Этот случай является уже вторым нападением на храмы УПЦ в Покровском викариатстве за последние несколько дней. Ранее мародеры осквернили храм в честь святого мученика Виктора Халкидонского в Мирнограде, который расположен к востоку от Покровска.

Ранее в Житомирской области сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) похитили священника Овручской епархии УПЦ Павла Кушнирчука. О произошедшем рассказала его супруга.