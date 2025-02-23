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00:46, 23 февраля 2025Из жизни

Вьетнамская блогерша чуть не лишилась зрения в день рождения

Во Вьетнаме женщина получила ожоги лица из-за взрыва шаров на дне рождения
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Adi Goldstein / Unsplash

Во Вьетнаме блогерша получила серьезные ожоги лица и чуть не ослепла из-за взрыва шаров с водородом на свой день рождения. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Девушка отмечала день рождения в ресторане с друзьями и близкими. В ходе фотосессии блогерша встала с шариками и тортом, однако из-за неосторожного движения шары соприкоснулись со свечками и вспыхнули. Она в панике схватилась за лицо и побежала в туалет, чтобы умыться, пока друзья вызывали скорую помощь.

Зянг Фам была госпитализирована с ожогами второй степени на лице и первой степени на руке. Она также рассказала, что чуть не ослепла — ее глаза не пострадали во время взрыва, однако на веках остались раны. При этом врачи заверили девушку, что в течение полугода ее кожа восстановится. В настоящее время вьетнамка проходит реабилитацию.

Ранее 60-летний житель Австралии едва не лишился жизни после визита к стоматологу. После удаления зуба у мужчины ухудшилось зрение, его стали мучить тошнота и головокружение. Компьютерная томография показала, что у него случилось внутримозговое кровоизлияние.

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