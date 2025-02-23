В России отреагировали на встречу Трампа и Дуды

Сенатор Климов о встрече Трампа и Дуды: Польша всегда ориентировалась на США

Варшава всегда ориентировалась на Вашингтон, считает заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов. Так в разговоре с «Лентой.ру» сенатор отреагировал на встречу президента Польши Анджея Дуды и его американского коллеги Дональда Трампа.

Каждый приспосабливается, как может. Дуда приспосабливается таким вот способом. Не Трамп же к нему приспосабливается, правда? Андрей Климов заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам

«Варшава, сколько я ее знаю, до того, как она попала в состав восточных стран народной демократии, и после этого все время ориентировалась на Соединенные Штаты. Когда она вышла из состава Российской империи, она стала на них озираться, когда вышла из Варшавского договора и из социалистического содружества. В этом плане все как по нотам», — высказался Климов.

Ранее стало известно, что встреча Дуды и Трампа продлилась всего несколько минут. Разговор лидеров состоялась на Конференции консервативных политических действий (CPAC), которая проходила в Вашингтоне и куда прибыли многие политики-консерваторы со всего мира. На встречу президентов закладывался целый час, но из-за опоздания Дональда Трампа ее пришлось значительно сократить.

Тем не менее уже во время выступления на CPAC Анджей Дуда назвал американского лидера «фантастическим человеком и своим большим другом». Кроме того, краткой беседой с президентом США польский лидер остался доволен.