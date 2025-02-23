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22:10, 23 февраля 2025Бывший СССР

Зеленский обвинил Трампа в желании получить двойную компенсацию за помощь Украине

Зеленский: Трамп хочет получить 100% надбавки с оказанной Украине помощи
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Сделка США с Украиной по земельным ископаемым предполагает, что американский лидер Дональд Трамп получит с Киева 100 процентов надбавки с оказанной помощи. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции, транслируемой на YouTube-канале офиса главы государства.

«Это будут выплачивать десять поколений украинцев. Я этого не подписываю», — сказал украинский лидер. Политик также сообщил об изменениях в новой версии сделки, где речь идет уже о 500 миллиардах долларов. По словам президента, он не готов признавать гранты как долги и увеличивать финансовые обязательства страны.

Ранее стало известно, что Киев и Вашингтон готовятся заключить сделку, по которой доходы Украины от природных ресурсов будут направлены в фонд, ориентированный на восстановление и развитие страны. Контролировать эти средства будут Штаты.

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