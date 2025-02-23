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02:16, 23 февраля 2025Бывший СССР

Зеленский обзвонил еще нескольких европейских лидеров

Зеленский поговорил с премьерами Британии, Нидерландов, Греции и Албании
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 22 февраля, обзвонил еще нескольких европейских лидеров — он поговорил с премьер-министрами Великобритании, Нидерландов, Греции и Албании. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Сегодня мы продолжаем нашу международную работу, новые переговоры с партнерами — очень полезные переговоры: будет больше поддержки в Европе, больше взаимодействия», — сказал он.

По его словам, в разговоре с британским премьером Киром Стармером он согласовал совместные мероприятия на предстоящую неделю, а голландского премьера Дика Схофа он поблагодарил за помощь Киеву и готовность ее продолжать. С премьерами Греции и Албании, Кириакосом Мицотакисом и Эди Рамой, Зеленский обсудил совместные проекты.

В пятницу Зеленский обзвонил шесть европейских лидеров на фоне критики от американского президента Дональда Трампа. Он поговорил с лидерами Германии, Польши, Чехии, Словении, Хорватии, Швеции, а также с представителем африканского Кот'д-Ивуара.

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