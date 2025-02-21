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23:16, 21 февраля 2025Бывший СССР

Зеленский на фоне критики от Трампа обзвонил шесть европейских лидеров

Зеленский на фоне критики от Трампа провел переговоры с шестью лидерами Европы
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Ukraine Presidence / Globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский на фоне критики от американского коллеги Дональда Трампа за день обзвонил шесть европейских лидеров. Об этом политик сообщил в Telegram-канале.

Глава государства провел переговоры с канцлером Германии Олафом Шольцем, премьер-министрами Швеции, Хорватии и Словении Ульфом Крестерссоном, Андреем Пленковичем и Робертом Голобом, президентами Чехии и Польши Петром Павлом и Анджеем Дудой.

Зеленский выразил благодарность европейцам за оказанную поддержку и обсудил с ними будущие поставки вооружений и работу над совместными гарантиями безопасности.

Ранее президент США Дональд Трамп пообещал принять телефонный звонок от украинского лидера. Он также дал оценку недавно прошедшим телефонным разговорам с президентом России Владимиром Путиным и Зеленским. По его словам, разговор с Путиным прошел «очень хорошо», а переговоры с Украиной оказались «не такими уж и хорошими».

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