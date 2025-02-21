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19:42, 21 февраля 2025Мир

Трамп дал оценку разговорам с Путиным и Зеленским

Трамп: разговор с Путиным был очень хорошим, а с Зеленским — не такой уж
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Leah Millis / Reuters

Телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным прошел «очень хорошо», а переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским были «не такими уж и хорошими». Об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп, сообщает ТАСС.

«У меня прошли очень хорошие переговоры с Путиным», — сказал он.

Американский лидер также отметил, что Киев может демонстрировать жесткость лишь на словах, но не имеет большого количества козырей.

Ранее Трамп заявил об отсутствии вины России в конфликте на Украине. По его слвоам, к этому причастны бывший президент США Джо Байден и Зеленский.

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