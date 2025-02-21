Трамп пообещал принять телефонный звонок от Зеленского

Fox News: Трамп пообещал принять звонок от Зеленского

Президент США Дональд Трамп пообещал принять телефонный звонок от украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом он заявил в эфире Fox News Radio.

«Да, конечно», — сказал он.

Американский лидер также отметил, что в возникновении конфликта на Украине нет вины России. По его мнению, к этому причастны бывший президент США Джо Байден и Зеленский.

Ранее Трамп дал оценку недавно прошедшим телефонным разговорам с президентом России Владимиром Путиным и Зеленским. По его словам, разговор с Путиным прошел «очень хорошо», а переговоры с Украиной оказались «не такими уж и хорошими».