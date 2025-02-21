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20:48, 21 февраля 2025Мир

Трамп пообещал принять телефонный звонок от Зеленского

Fox News: Трамп пообещал принять звонок от Зеленского
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Президент США Дональд Трамп пообещал принять телефонный звонок от украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом он заявил в эфире Fox News Radio.

«Да, конечно», — сказал он.

Американский лидер также отметил, что в возникновении конфликта на Украине нет вины России. По его мнению, к этому причастны бывший президент США Джо Байден и Зеленский.

Ранее Трамп дал оценку недавно прошедшим телефонным разговорам с президентом России Владимиром Путиным и Зеленским. По его словам, разговор с Путиным прошел «очень хорошо», а переговоры с Украиной оказались «не такими уж и хорошими».

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