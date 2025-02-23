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19:10, 23 февраля 2025Бывший СССР

Зеленский высказался о скором завершении конфликта на Украине

Зеленский: Конфликт на Украине невозможно завершить на этой неделе
Дмитрий Попов
Дмитрий Попов (корреспондент отдела «Мир»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Конфликт на Украине невозможно завершить уже на этой неделе, о чем говорил президент США Дональд Трамп. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции, передает «РБК-Украина».

«На этой неделе завершить эту войну с гарантиями безопасности для Украины невозможно», — высказался он о скором завершении боевых действий.

По словам Владимира Зеленского, для разрешения конфликта ему нужно провести встречу с президентом США. Вместе с тем украинский лидер действительно верит, что Дональд Трамп сможет поспособствовать достижению мира.

Ранее американский лидер обозначил сроки заключения сделки по завершению конфликта на Украине. По его словам, ее можно будет достичь уже на этой неделе.

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